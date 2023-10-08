"Ховаємось тут, поруч вбивають людей": якими були останні слова викрадених людей в Ізраїлі

Першими напад ХАМАС на Ізраїль відчули учасники та відпочивальники на фестивалі миру, який проводили на кордоні з Сектором Гази. Люди намагалися сховатися від бойовиків, проте врятуватися вдалося не всім.

У мережі з'явилися скриншоти останніх повідомлень людей, які були на фестивалі і їх викрали бойовики Сектору Гази. Про що писали постраждалі за мить до викрадення – передає 24 Канал.

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"Сподіваюся, вони нас не знайдуть"

Серед людей, яких викрали бойовики ХАМАС, була пара – 25-річна Ноа Аргамані та її хлопець 30-річний Авітан Ора. У мережі опублікували останні повідомлення, які вони встигли надіслати своїм друзям.



Ноа Аргамані й Авітан Ора, яких викрали ХАМАС / Фото Astra

Так, Ноа написала подруга й поцікавилася, де вона. Вона відповіла, що зараз на парковці ховається з хлопцем. Дівчина сподівалася, що їх врятують.

Тим часом її хлопець Авітан написав другу.

– Де ти? Ти ходив на вечірку?

– Ми з Ноа ховаємось тут.

– Де? Ви були на вечірці на півдні?

– Поруч із нами проходить група та вбиває людей. Сподіваюся, вони нас не знайдуть.

– Ти жартуєш? Серйозно? Відправте місцезнаходження,

– мовиться у листуванні друзів.

Останні повідомлення друзям від Ноа й Авіана – більше у каруселі

Після цього Авітан надіслав другу світлину й геолокацію. Він попросив друга, аби звернувся за допомогою й на кордон з Сектором Гази відправили ЦАХАЛ. Близько о 10:15 зв'язок з Ноа й Авітаном зник.

Згодом друзі побачили у мережі, як бойовики ХАМАС викрали дівчину, а хлопця повели у невідомому напрямку. Де зараз перебувають учасники фестивалю – невідомо.

Викрадення Ноа бойовиками ХАМАС: дивіться відео



Авітана Ора бойовики ХАМАС забрали у невідомому напрямку / Фото Astra

Десятки людей йшли понад 30 кілометрів, аби врятуватися

Трохи більше ніж добу десятки туристів, які були на фестивалі електронної музики Nature Party і врятувалися від бойовиків ХАМАС, змогли дійти до міста Нетівот. Вони подолали відстань у понад 30 кілометрів пустелею.

Учасники фестивалю йшли понад 24 години без води та їжі. Десятки людей, які змогли дійти до міста Нетівот, вважалися зниклими безвісти. Зараз вони отримують усю необхідну допомогу.

Учасники фестивалю пройшли понад 30 кілометрів пустелі: дивіться відео