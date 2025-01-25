Четверо 20-річних дівчат: ХАМАС звільнив нову партію заручників – відео

Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС передбачає обмін заручників. Стало відомо, що терористи відпустили ще чотирьох бранок.

19 січня були звільнені перші три заручниці: 24-річна Ромі Гонен, 28-річна Емілі Дамарі та 31-річна Дорон Штанбер Хаір. Ізраїль, натомість, випустив із в'язниць 300 палестинців, передає 24 Канал із посиланням на Euronews.

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Ще чотири ізраїльтянки – на свободі

У суботу, 25 січня, відбувся другий обмін у рамках угоди про припинення вогню.

ХАМАС відпустив ще чотирьох ізраїльських жінок. Їх ще 7 жовтня 2023 року викрали бойовики з армійської бази "Нахаль-Оз" поблизу Гази.

Серед врятованих:

Каріна Арієв (20 років)

Даніелла Гільбоа (20 років)

Наама Леві (20 років)

Лірі Альбаг (19 років)

Звільнені заручниці ХАМАС / Фото з відкритих джерел

Дівчат вже передали Армії оборони Ізраїлю у Секторі Гази.

Після повернення на територію Ізраїлю вони пройдуть первинне медичне обстеження.

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Відомо, що в обмін на чотирьох ізраїльтянок Тель-Авів відпустить 200 ув'язнених палестинців.

Нагадаємо, 17 січня Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню. Її будуть реалізовувати у кілька етапів.