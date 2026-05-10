Почалася евакуація пасажирів із судна з хантавірусом біля берегів Тенерифе

У неділю, 10 травня, почалася чергова евакуація пасажирів із круїзного лайнера MV Hondius, де виявили хантавірус. ВООЗ розглядає всіх пасажирів судна як осіб із високим ризиком контакту з вірусом.

Лайнер відплив з Аргентини у квітні, а нині прибув до промислового порту Гранаділла-де-Абона на острові Тенерифе з Кабо-Верде. Про це пише Reuters та SkyNews.

Що відомо про евакуацію з MV Hondius?

Готує евакуацію своїх громадян, зокрема, Франція. На борту 5 французів.

До Франції їх доставлять окремим санітарним рейсом. Вони будуть 72 години на карантині, поки триватиме повне медичне обстеження. Згодом людей очікує 45-денний період ізоляції вдома під наглядом медиків.

Також ще 8 французів, які летіли 25 квітня рейсом між островом Святої Єлени та Йоганнесбургом, визначили як контактних осіб. Після появи легких симптомів у однієї людини провели тестування, але результати були негативними.

Наразі у Франції немає жодного підтвердженого випадку хантавірусу.

З борту першими висадили 14 громадян. Їх евакуювали на невеликих човнах групами по 5 осіб. Потім черга Нідерландів, Німеччини, Бельгії, Греції.

Евакуаційні рейси для громадян Канади, Туреччини, Великої Британії, Ірландії та США також заплановані на неділю.

Усі пасажири не мають симптомів і пройшли медичне обстеження перед висадкою.

Останній рейс для евакуації вирушить до Австралії в понеділок, 11 травня. Заберуть 6 людей з Австралії, Нової Зеландії та азійських країн. Потім судно продовжить шлях до Нідерландів.

30 членів екіпажу залишаться на борту та вирушать до Нідерландів, де судно буде продезінфіковано.

Як судно зустріли у Тенерифе?

У Тенерифе опиралися прибуттю судна, де виявили вірус. Проте влада Іспанії запевнила, що не буде жодного контакту з місцевим населенням.

У місті Гранаділла розмістили білі намети вздовж набережної. Поліція у захисних медичних костюмах закрила частину невеликого промислового порту.

Регіональна влада попередила, що операцію необхідно завершити до понеділка, потім через несприятливі погодні умови судно має відплисти.

Чи загрожує світу нова пандемія?

Представники охорони здоров'я заспокоюють, що ризик для населення в усьому світі є низьким. Вони применшують порівняння з повторенням пандемії Covid-19.

Єдиний тип хантавірусу, який може передаватися від людини до людини, – Andes virus. Саме він був підтверджений серед тих, у кого був позитивний результат. Це викликало міжнародну стурбованість, адже вакцини чи специфічних методів лікування нема.

ВООЗ вважає, що перше зараження сталося ще до початку круїзу, а потім вірус передався між людьми на борту судна.

"Згідно з інформацією, наданою експертами, які піднялися на борт судна, гігієнічні та екологічні умови є належними, і вони не виявили гризунів, тому передача через контакт з гризунами на борту малоймовірна", – йдеться у звіті фахівців.

Усі пасажири MV Hondius вважаються контактами високого ризику як запобіжний захід.

Щороку з Аргентини та Чилі, батьківщини вірусу, прибуває понад 500 круїзних суден, проте спалах цієї хвороби ніколи не траплявся на європейській території, тому ймовірність того, що це станеться у зв'язку з цим судном, є малоймовірною,

– заявили у міністерстві охорони здоров'я Іспанії.

Нагадаємо, що троє пасажирів судна MV Hondius померли. Це – чоловік і дружина з Нідерландів та жінка з Німеччини.

У ВООЗ підтвердили 6 випадків із 8 підозрюваних. На судні не залишилося підозрюваних випадків захворювання.

Які симптоми?

Фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України розповіли, що хантавірусна інфекція може супроводжуватися високою температурою, сильним головним болем, нудотою, болем у попереку та проблемами із сечовиділенням.

Важливо! Інкубаційний період зазвичай триває від 2 до 4 тижнів, але у деяких випадках симптоми можуть проявитися більш ніж через місяць.

У важких випадках можуть початися кровотечі, гостре ураження нирок або дихальна недостатність.

Один із найтяжчих варіантів перебігу хвороби супроводжується високою температурою, сильним виснаженням, болем у м'язах і голові, а згодом – серйозними порушеннями роботи нирок.

Інша форма інфекції спочатку схожа на звичайну вірусну хворобу, але через декілька днів може швидко перейти у важке ураження легень. Починається сильна задишка, накопичується рідина в легенях і розвивається гостра дихальна недостатність.