Байден помилував свого сина Хантера за злочини: Трамп різко розкритикував таке рішення

Чинний американський президент Джо Байден помилував свого сина Хантера Байдена, якому цього місяця винесли вирок за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї та податковими правопорушеннями.

Про це він оголосив у неділю, 1 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Своєю чергою Дональд Трамп назвав це порушенням правосуддя та зловживанням владою.

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Що відомо про помилування Байденом свого сина

Президент США Джо Байден оголосив, що помилував свого сина Хантера Байдена. Як зауважує CNN, новообраний президент Дональд Трамп не зможе скасувати відповідний офіційний указ, попри своє невдоволення.

Я підписав указ про помилування мого сина Гантера. Це "повне і безумовне помилування,

– заявив чинний американський лідер.

Таким чином, помилувавши свого сина, Джо Байден відмовився від публічної обіцянки, яку він неодноразово давав до і після виходу з президентських перегонів 2024 року. Він та його адміністрація заперечували ймовірність помилування Хантера Байдена або навіть пом'якшення його вироку.

За даними видання, Хантер Байден не буде засуджений за свої злочини, і це виключає будь-які шанси на те, що його відправлять до в'язниці, Після того, як судді, які розглядають його справи, отримають повідомлення про помилування, вони, швидше за все, скасують слухання з винесення вироку.

Відомо, що слухання були заплановані на 12 грудня у справі про зброю і 16 грудня у справі про податки. Своє рішення Байден пояснив тим, що його сина "вибірково і несправедливо переслідували", заявивши, що "з Хантером поводилися інакше", ніж із людьми, які скоюють подібні злочини.

Водночас Дональд Трамп у соцмережі Truth Social написав з цього приводу наступне: "Чи включає помилування, дане Джо Гантеру, тих, кого я називаю "заручниками 6 січня", які вже кілька років перебувають в ув’язненні? Це кричуще зловживання і порушення правосуддя!". Заручниками республіканець називає учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, що ще влітку минулого року Хантер Байден визнав себе винним у податкових злочинах і незаконному володінні зброєю. Він перебував під слідством у податкових справах із 2018 року. Того ж року його звинуватили у зберіганні вогнепальної зброї під час вживання кокаїну.