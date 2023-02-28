Міністерство оборони анонсує серйозні зміни у вартості харчування військових

Міністерство оборони України після гучного скандалу внесло зміни до договорів у сфері організації харчування військовослужбовців. Тепер термін дії договорів зменшений, а вартість послуг із забезпечення харчування змінилася.

У Міноборони заявили, що ціни знизилися. Як інформує пресслужба, вартість послуги із забезпечення харчування бійців ЗСУ становила від 137,04 гривні до 144,06 гривні.

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Як вдалося зменшити вартість

"Зниження цін було зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників враховувати інфляцію та інші ризики", – пояснили у пресслужбі.

Ціни на закуповувані постачальником продукти враховують логістику. Тобто, Міноборони закуповує не продукти зі списку, а послугу з організації харчування військової частини, яка, окрім самих продуктів, включає:

приймання,

зберігання,

переміщення,

освіження запасів продовольства,

видачу продуктів харчування,

їх облік,

приготування страв у стаціонарних та польових умовах,

забезпечення технічних засобів приготування їжі паливом,

підтримання об'єктів продовольчої служби (їдальні, складів),

обладнання та майна в належному стані та їх технічне обслуговування,

відшкодування комунальних витрат та інші заходи.

Усі ці витрати закладено у вартість, які безпосередньо лягають на плечі кожного з постачальників без будь-яких інших доплат за логістику тощо,

– наголосили в оборонному відомстві.

Міноборони змінило підхід до закупівель

Раніше прем'єр Денис Шмигаль доручив створити Міжвідомчу робочу групу з питань вивчення нових підходів до закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування з використанням електронної системи закупівель. Групу очолила Юлія Свириденко, перша віце-прем'єрка України.

Ця робоча група зосереджується на покращенні системи закупівлі послуг для армії з урахуванням необхідності зберігання конфіденційності та публічного контролю за цим процесом. Інформація про закупівлі буде оприлюднюватись, але без вказівки номерів військових частин, їх місцезнаходження та кількості особового складу, щоб забезпечити безпеку.

Що відомо про скандал у Міноборони