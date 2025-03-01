Ворожий терор Харкова: кількість постраждалих внаслідок атаки зросла, серед них – діти

Російські війська скоїли атаку безпілотниками по Харкову. Внаслідок ворожих дій є багато постраждалих, серед них – діти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи Офісу Генпрокурора та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Росія атакувала Харків

Внаслідок ворожої атаки по Харкову постраждали 12 людей, серед яких 2 дітей.

Зазначимо, що в ніч проти 1 березня країна-агресорка Росія завдала масований удар безпілотниками по трьох районах Харкова.

Шевченківський район

Влучання БпЛА зафіксовано в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала 6-річна дівчинка.

Ще один удар прийшовся по медичній установі, що знаходиться у центрі міста. Відомо, що постраждали 4 жінки, які є пацієнтками цього медзакладу.

Один з російських безпілотників поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу. Крім цього, зафіксовано атаку БпЛА по території садового товариства.

Київський район

В цьому районі БпЛА вдарив по непрацюючій офісній будівлі, яка вже неодноразово була під ворожими обстрілами, як вказали в Офісі Генерального прокурора.

Ще один дрон поцілив у двоповерхове комерційне приміщення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік та 6-річний хлопчик зазнали поранення від скла, ще один чоловік вдарився головою під час вибуху.

Працівники правоохоронних органів також зафіксували удар безпілотника по АЗС. Вказується, що 3 співробітникам надали медичну допомогу. В них – гостра реакція на стрес.

Новобаварський район

За даними Офісу Генерального прокурора, безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. На щастя, в будинку ніхто не перебував. Вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення типографії.

Наслідки атаки на Харків / Фото Харківської обласної прокуратури

Додамо, що очільник Харківської ОВА Синєгубов також оприлюднив світлини з наслідками нічного ворожого обстрілу по медичних закладах.