Росія цинічно атакувала Харків: є потерпілі, пошкоджено медзаклад, житлові будинки і не тільки

Окупанти здійснили масований обстріл Харкова з використанням БпЛА. Так, ворог завдав 9 ударів в різних районах міста.

За попередніми даними, постраждало 7 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи пресслужби ДСНС та Харківської обласної прокуратури.

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Наслідки атаки на Харків

Сьогодні вночі ворожі сили завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, а також по Харківському району області.

️Внаслідок атаки пошкоджені:

Медзаклад,

житлові будинки,

торговельний центр,

магазини,

автозаправна станція,

автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

будівля пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна, двері та ворота.

В ДСНС вказують, що виникло 4 осередки пожеж.

Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовано 64 людини, серед них – 56 пацієнтів та дитина,

– ідеться в повідомленні.

Наслідки атаки по Харкову / Фото ДСНС

За попередніми даними, є 7 потерпілих. В Харківській обласній прокуратурі уточнили, що серед травмованих осіб є дитина – 6-річний хлопчик. Вказується, що дитина зазнала поранення, які, не загрожують його життю, також в хлопчика гостра реакція на стрес.

Серед інших травмованих – пʼятеро жінок та один чоловік. Зазначається, що у чотирьох – гостра реакція на стрес, в інших – не загрожуючі життю поранення тіла та вибухові травми.

У Шевченківському районі внаслідок двох влучань в різних місцях біля багатоповерхових житлових будинків було пошкоджено фасади цих будинків, вибито вікна.

Також зафіксовано влучання біля однієї з великих лікарень. В цьому районі також було влучання по приватному житловому будинку.

У Київському районі – влучання в непрацюючу офісну будівлю та в будівлю АЗС.

В Новобаварському районі – влучання в одноповерховий житловий будинок.

Попередньо, для ударів росіяни використали БпЛА типу "Шахед" або ж – "Герань".

