Нічний терор Харкова: Терехов показав моторошні кадри російських ударів по будинках

У ніч проти 5 червня ворог знову завдавав масованих ударів по Харкову. Російські дрони влучили у багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Моторошні кадри атаки на Харків 5 червня

Так, Терехов показав, як вночі ворог бив "Шахедами" по житлових будинках мирних харківʼян у Слобідському районі міста.

Влучання безпілотників у будинки: дивіться відео

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також поширив це відео, підписавши його: "Ось так російські терористи атакували цивільні будинки Харкова".

Путін – терорист, який намагається вдавати з себе "миротворця" і здійснює дзвінки брехні,

– вказав Єрмак.

Загалом вночі фіксували шість ворожих ударів, два з яких припали на багатоквартирні будинки. Ворог атакував ударними безпілотниками, а також запустив ракету Х-35, яка поцілила у землю.

За словами мера міста, в одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна "Шахеда" опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома – врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Вони дивом лишилися живі.

Станом на ранок відомо про 19 постраждалих, серед яких двоє дітей.