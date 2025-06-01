Нічний терор Харкова: Терехов показав моторошні кадри російських ударів по будинках
- У ніч проти 5 червня Харків зазнав масованих ударів, зокрема безпілотниками "Шахед", що влучили в житлові будинки.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Офісу президента Андрій Єрмак поширили відео атак, наголосивши, що ціллю Росії стали цивільні.
У ніч проти 5 червня ворог знову завдавав масованих ударів по Харкову. Російські дрони влучили у багатоквартирні будинки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
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Моторошні кадри атаки на Харків 5 червня
Так, Терехов показав, як вночі ворог бив "Шахедами" по житлових будинках мирних харківʼян у Слобідському районі міста.
Влучання безпілотників у будинки: дивіться відео
Голова Офісу президента Андрій Єрмак також поширив це відео, підписавши його: "Ось так російські терористи атакували цивільні будинки Харкова".
Путін – терорист, який намагається вдавати з себе "миротворця" і здійснює дзвінки брехні,
– вказав Єрмак.
Загалом вночі фіксували шість ворожих ударів, два з яких припали на багатоквартирні будинки. Ворог атакував ударними безпілотниками, а також запустив ракету Х-35, яка поцілила у землю.
За словами мера міста, в одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна "Шахеда" опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома – врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Вони дивом лишилися живі.
Станом на ранок відомо про 19 постраждалих, серед яких двоє дітей.