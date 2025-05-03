Віддавати такі накази можуть лише нелюди, – Зеленський про масовану атаку Росії на Харків

Увечері 2 травня російська армія масовано атакувала Харків дронами-камікадзе. Володимир Зеленський засудив черговий воєнний злочин Росії, а також закликав партнерів посилити ППО України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

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Зеленський відреагував на терор Харкова

Пізно ввечері 2 травня російська армія атакувала Харків десятками "Шахедів". У місті пролунали близько 17 вибухів, зафіксовано влучання на 12 локаціях у 4 районах. Крім того, постраждали десятки осіб, серед яких – дитина.

Володимир Зеленський засудив російську атаку. Президент наголосив, що жодних військових цілей не було у місцях, куди цілили окупанти. Пошкоджено житлові будинки, підприємства та виключно цивільну інфраструктуру.

Росія б'є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя,

– відреагував Зеленський на масовану атаку по Харкову.

Відтак, президент закликав партнерів у Європі та США посилити протиповітряну оборону України. Він наголосив, що нині потрібні сильні рішення партнерів, адже лише сила та санкції можуть примусити Росію зупинити війну.

Зеленський також показав наслідки терору Харкова. На світлинах – зруйнований житловий будинок, пошкоджені багатоповерхівки та вигорілі вщент автівки.

Наслідки атаки на Харків – більше у галереї

Загалом, унаслідок атаки на Харків постраждали 47 осіб. Серед них – 11-річна дівчина, у якої діагностували гостру реакцію на стрес. Про стан постраждалих не повідомляли, однак голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що 8 потерпілих госпіталізували.