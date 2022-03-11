Харків, Дніпро, Полтава, Рівне, Тернопіль, Львів, Волинь, Прикарпаття – повітряна тривога

У Харкові, Дніпрі, Полтаві, Лубнах, Рівному, Тернополі, Львові, на Волині та Прикарпатті виють сирени – оголошено повітряну тривогу. Жителі повинні негайно пройти в укриття.

У Харкові, Львові, Старокостянтинові, на Тернопільщині, Івано-Франківщині, Волині, Дніпропетровщині та Рівненщині повітряна тривога. У Лубнах на Полтавщині — загроза ракетного удару, передає 24 канал з посиланням на повідомлення ОВА цих регіонів.

Усіх просять пройти в укриття. Зауважимо, що попередньої ночі, 10 березня, повітряну тривогу також оголошували у низці західних регіонів країни.

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