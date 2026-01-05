Кожні 6 хвилин лунав гучний вибух: страшні деталі ракетних ударів по Харкову

Удень 5 січня росіяни масовано вдарили по Харкову ракетами. Внаслідок атаки, на жаль, поранено одного чоловіка.

Коригувати ракети міг російський дрон, який кружляв над містом. Про це детальніше розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що наразі тип зброї встановлюють відповідні служби.

Дивіться також Росія накрила Харків п'ятьма ракетами: пошкоджено енергетичний об'єкт

Що відомо про атаку на Харків?

За попередніми даними, 5 ракет випустили по Слобідському району Харкова. У прокуратурі повідомили, що вже вилучили уламки ракет і з'ясовують, їхній тип. Водночас можуть бути й інші дані про повітряні цілі, якими атакували місто. Адже на початку тривоги повідомляли про безпілотник, що кружляє над Харковом. Перший вибух міг бути саме від нього. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі атаки.

Також є інформація, що удари коригували російський розвідник над містом.

Ціллю росіян була енергетична інфраструктура міста. Після ударів на місцях працюють комунальні служби, рятувальники та поліцейські.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що руйнації після прильотів є дуже сильними. Через атаки у місті спостерігаються перебої з електрикою в окремих районах.

Атака тривала приблизно пів години. Кожні 6 хвилин лунали гучні вибухи, які чули у всіх районах міста. На жаль, стало відомо про одного пораненого. Це 58-річний чоловік, який працює на підприємстві, що розташоване неподалік від епіцентру вибуху.

Варто додати, що з початку нового року Харків майже щоденно перебував під російськими обстрілами.

Які ще міста атакували росіяни 5 січня?