Харків обстрілюють протягом години: атакують різні райони
2 березня 2022 , 14:02Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
Майже годину Харків потерпає від ворожих обстрілів. Вибухи чують у кількох районах одразу. Місцеві мешканці повинні залишатися в укриттях до кінця обстрілів.
Обстріл Харкова не припиняється майже годину. Приблизно 5 районів перебувають під обстрілами.
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Повний текст повідомлення:
Обстріл міста не припиняється майже годину. Містяни повідомляють про серії вибухів у центрі, районі Павлового поля, на Салтівці. Гучні розриви також чули в районах Південного вокзалу та Аеропорту.
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