Харків обстрілюють протягом години: атакують різні райони

Майже годину Харків потерпає від ворожих обстрілів. Вибухи чують у кількох районах одразу. Місцеві мешканці повинні залишатися в укриттях до кінця обстрілів.

Обстріл Харкова не припиняється майже годину. Приблизно 5 районів перебувають під обстрілами.

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Обстріл міста не припиняється майже годину. Містяни повідомляють про серії вибухів у центрі, районі Павлового поля, на Салтівці. Гучні розриви також чули в районах Південного вокзалу та Аеропорту.

Жахливе відео з району метро "Студентська":

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