Харків під масованим обстрілом: у місті пожежі та безперервні вибухи

Росія просто зараз, вночі 22 березня, масовано обстрілює Україну. Зокрема, під потужною атакою перебуває Харків – там чути безперервні вибухи.

Відомо, що після ударів у місті зникло світло. Мер Харкова повідомив, що ціль ворога – енергетична інфраструктура.

Дивіться також Тривога в Україні, крилаті ракети в повітряному просторі: ППО відбиває атаку

У Харкові вибухи

Тривога у місті та області пролунала о 03:53. Відтоді станом на 04:49 було чутно близько 15 вибухів.

Є пожежі на місцях деяких "прильотів",

– написав Терехова.

Він закликав усіх бути обережними, адже ворог продовжує обстріли.

Місто без світла та води

Підтвердив влучання в обʼєкти критичної інфраструктури також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють", – написав Синєгубов.

Мер Харкова Терехов станом на 05:15 повідомив, що окупанти не припиняють обстріли. Знеструмлено також насосні підстанції, через що є проблеми з водопостачанням.

"Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту", – зауважив мер.

Масована атака 22 березня: що відомо