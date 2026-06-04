"Дрони-матки" та "ждуни": противник змінює тактику ударів по Харкову

Російські війська почали використовувати безпілотники "Молнія-1" як носії для FPV-дронів під час атак на Харків. Така схема дозволяє збільшити дальність ураження та ефективність ударів.

Про це в етері Суспільного 4 червня розповів начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Петро Токар.

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Росіяни змінюють тактику ударів по Харкову

Окупанти збільшують дальність своїх атак по Харкову, використовуючи безпілотники "Молнія-1" як носії для FPV-дронів.

Таким чином ворог збільшує дальність застосування FPV-дронів. Тобто, безпілотний літальний апарат "Молнія-1" є дроном-носієм, так званою "маткою", який несе два FPV-дрони, і коли вже долітає до зони ураження, FPV-дрони від'єднуються, а безпілотний літальний апарат використовується як ретранслятор, і ті FPV-дрони можуть вразити об'єкт на значно глибшій дистанції, аніж без ретранслятора,

– сказав Токар.

Також, за словами Токаря, росіяни застосовують подовжені котушки для FPV-дронів, що збільшує радіус їхньої дії до 30 – 40 км. Для Харкова це особливо небезпечно через близькість до кордону — близько 26 кілометрів. Токар пояснив, що FPV-дрони на оптоволокні можуть працювати в режимі так званих "ждунів": вони зависають або залишаються в засідці, ведуть спостереження за місцевістю і атакують, щойно з'являється ціль.

Ворог атакує Харків

Зранку 4 червня російські війська завдали удару по Харкову ударними безпілотниками типу "Шахед". В Немишлянському районі бойова частина БпЛА не здетонувала, тоді як у Слобідському районі дрон поцілив у дах багатоквартирного будинку.

Днем раніше на Харків летіли реактивні "Шахеди". Вибухи гриміли у щонайменше двох районах міста – Холодногірському та Основ'янському. Внаслідок атаки постраждало шестеро осіб. Чоловіки 18, 66, 68 років і жінка 58 років зазнали вибухових травм і поранень склом. Водночас 53-річний чоловік і 75-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес й отримали медичну допомогу на місці. Одна жінка померла.

2 червня в Харкові також було гучно. Місто того дня атакували 15 ударних БпЛА та 2 ракети. Наслідки фіксували у 4 районах. В Основ'янському були пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та цивільна інфраструктура, а у Слобідському було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та вуличне освітлення.