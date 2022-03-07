Харків рятується від "рятувальника" Путіна: фото переповненого залізничного вокзалу
У Харкові окупанти цинічно атакують житлові квартали, вбиваючи невинних мирних жителів. Тисячі людей стоять на залізничному вокзалі в надії покинути місто.
Відповідне фото з вокзалу оприлюднив у телеграмі Сергій Лещенко. Така ситуація станом на 6 березня – на 11 день війни, яку Росія почала проти України.
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У Харкові тисячі людей хочуть покинути місто
Харків рятується від "рятівника" Путіна. Евакуація на залізничному вокзалі,
– написав журналіст.
У Харкові вокзал переповнений людьми, які хочуть виїхати / телеграм Сергія Лещенка
До речі, вночі проти 7 березня стало відомо, що російські окупанти продовжують нещадне бомбардування Харкова. На щастя, люди перебували в укритті.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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