Харків рятується від "рятувальника" Путіна: фото переповненого залізничного вокзалу

7 березня 2022 , 02:06
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У Харкові окупанти цинічно атакують житлові квартали, вбиваючи невинних мирних жителів. Тисячі людей стоять на залізничному вокзалі в надії покинути місто.

Відповідне фото з вокзалу оприлюднив у телеграмі Сергій Лещенко. Така ситуація станом на 6 березня – на 11 день війни, яку Росія почала проти України. 

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У Харкові тисячі людей хочуть покинути місто 

Харків рятується від "рятівника" Путіна. Евакуація на залізничному вокзалі,
– написав журналіст. 


У Харкові вокзал переповнений людьми, які хочуть виїхати / телеграм Сергія Лещенка

До речі, вночі проти 7 березня стало відомо, що російські окупанти продовжують нещадне бомбардування Харкова. На щастя, люди перебували в укритті.


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Автор: Діана Квасневська