Харків стоїть нездоланною фортецею, – Резніков

Олексій Резніков зазначив, що Харків стоїть нездоланною фортецею. Це горде місто, в якому живуть відважні люди.

Ворог не припиняє обстрілювати Харків. Місту постійно завдають ударів – гинуть мирні люди, зруйновані житлові будинки. Однак Харків не здається.

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Резніков про нездоланність Харкова

Нездоланною фортецею стоїть Харків. Уся Україна з болем дивиться на російські обстріли,

– заявив Резніков.

Міністр оборони наголосив, що тепер вся Європа знає, що Харків – не тільки інтелектуальний та промисловий центр, але й горде місто відважних громадян.

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