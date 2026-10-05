Водій загинув на місці: Росія вдарила по Харкову ракетами "Бандероль"

Ввечері 4 жовтня Росія завдала подвійного удару по Харкову ракетами "Бандероль". Через кілька хвилин ворог завдав повторного удару.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, внаслідок атаки відомо про одного загиблого. Ще 8 людей зазнали поранень. Одна з ракет влучила поблизу автомобіля. 42-річний водій загинув на місці.

Що відомо про ракетний удар по Харкову?

За словами кореспондентки, рятувальники та поліція оперативно прибули на місце вибуху, де рятували людей. І вже через кілька хвилин відбулася повторна атака.

Загалом четверо людей госпіталізували з важкими пораненнями. В більшості це були осколкові травми.

Розуміємо, що "Бандероль" – небезпечна зброя. Коли вона вибухає неподалік, то навколо розлітаються не лише уламки ракети, але й асфальт, будь-яка металева конструкція, земля. Все це летить з такою швидкістю, що також прошиває все наскрізь,

– розповіла кореспондентка.

Росіяни вже регулярно працюють за тактикою подвійних ударів. Вони вичікують, поки на місце прибудуть рятувальники, після чого завдають повторного удару.

Журналістка розповіла про наслідки атаки по Харкову: дивіться відео 24 Каналу

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала в Харкові чотирьох російських агентів. Вони допомагали координувати удари по місту та збирали інформацію про українських військових.