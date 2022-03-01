Харків згуртований як ніколи, ми – єдиний кулак, – Терехов про військових, медиків, волонтерів

1 березня 2022 , 00:46
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Джерело:

фейсбук міськради Харкова

Ситуація в Харкові станом на початок доби 1 березня складна. Ворог пападає з безмірним цинізмом, атакуючи мирні об'єкти та цивільну інфраструктуру.

Унаслідок цього – багато людей перебувають під завалами, їхї намагаються врятувати. Та попри все Харків стоїть та згуртований як ніколи.

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Харків стоїть та згуртований як ніколи

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що відбувалося у Харкові упродовж 28 лютого. Обстріли та вбивства мирних жителів росіянами мер назвав злочином перед усім світом.

Окрім прямих вбивств, ворог пішов і на знищення цивільної інфраструктури – частина районів Харкова втратили доступ до електроенергії та водопостачання.

Та попри все місто стоїть.

  • Терехов подякував українським військам та територіальній обороні, які захищають Харків.
  • Медикам, які рятують людей.
  • Волонтерам, які допомагають городянам.

Сьогодні Харків згуртований як ніколи. У місті немає байдужих людей. Ми – єдиний кулак, який має намір перемогти,
– наголосив мер.

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Автор: Олесь Друкач