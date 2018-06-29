Харків накрила потужна піщана буря: з'явилося відео

У четвер, 28 червня, у Харкові сильний вітер спричинив потужну піщану бурю, яка є аномальним для українських міст явищем.

Відповідне відео оприлюднили у спільноті "Успішний Харків" у Facebook.

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На кадрах видно, як у провулку Короленка та на початку Московського проспекту сильний вітер підіймає у повітря пісок і перетворює вулицю в арену для зйомок фільму жахів.

У мережі незвичайне явище викликало бурхливу реакцію.

"Картина – судний день!", "Можна знімати кіно про покинуте місто", – коментують користувачі.

Дехто з них зауважив, що якщо ліси в Україні продовжать вирубувати такими ж темпами, то піску в місті "буде по коліна".