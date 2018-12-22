Харків вхурделило, а Карпати очікують сходження лавин: якою буде погода на Новий рік

Синоптики прогнозують, що вже цими вихідними в Україні потеплішає, проте у більшості областей пройдуть снігопади та мокрі дощі.

Вночі, 22 грудня, снігова хуртовина накрила Харків та область.

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У Харкові вхурделило так, що вистачить, напевно, до Нового року. Місцеві жителі сподіваються, що на свята вулиці будуть вкриті снігом. У Службі автодоріг повідомляють, що на дороги області вийшли понад 140 прибиральних машин.



У Харкові понад 140 машин прибирають дороги

Засніжило і на Заході країни. Тепер сніг не лише щільно покриває Карпати, а й заполонив міста. Місцеві, які звикли розважатись катанням на лижах цього разу вирішили змінити забави. Кілька водіїв влаштували перегони прямісінько у центрі міста. Авто дрифтували між приміщеннями Обласної поліції та Облдержадміністрації.



Водії влаштували змагання біля Обласної поліції та Облдержадміністрації

Проте сніг і морози, на жаль, приносить не лише радість. Впродовж останніх днів на Закарпатті від переохолодження померло дві людини: чоловік та одномісячне немовля.

За життя дитинки боролися лікаря, однак врятувати немовлятко їм не вдалося. 17-річна мати дитини разом з батьком перебували у цивільному шлюбі. У поліції порушили кримінальне провадження за статтею 166 "Злісне невиконання батьківських обов'язків". Санкції статті передбачають покарання – обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років,

– повідомила спеціалістка відділу комунікацій ГУНП у Закарпатській області Інеса Манзулич-Іванова.

У Міністерстві охорони здоров'я закликають поберегтися у холодну погоду. За їхніми даними, впродовж тижня у нашій країні через переохолодження померли 10 людей. Очільниця МОЗ Уляна Супрун у своїй традиційній рубриці порад нагадує усім, що в морози потрібно зігріватися теплою їжею, а не алкоголем.

У ДСНС попередили, що у Карпатах можливе сходження лавин з 22 по 24 грудня. Проте хурделиць в інших регіонах чекати не слід. Загалом на території України прогнозують здебільшого дощі та мокрий сніг, а також потепління.

Синоптики прогнозують, що погода на Новий рік в Україні буде сніжною і морозною. Однак напередодні свята очікується відлига.