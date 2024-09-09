Майже в укритті, але з різними локаціями: як відбувається щорічний фестиваль "ХарківПрайд"

У Харкові 7 вересня стартував "ХарківПрайд", який триватиме до 15 вересня. Фестиваль проходить на невеликій локації, майже в укритті. Мета другого дня – зібрати кошти на підтримку ЗСУ. Також на місці плетуть маскувальні сітки для українських захисників.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що на локації працювала психологиня, яка могла допомогти учасникам знайти перші кроки до розв’язання проблем. Також тут була зона одружень, де могли символічно побратися будь-які пари.

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"Вчора стартував фестиваль "ХарківПрайд". Звісно, через безпекові заходи жодних прайдів на вулиці, жодної ходи не можна зробити. Це, зокрема, через обстріли. Тому фестиваль проходив на невеличкій локації, майже в укритті", – сказала вона.

Зверніть увагу! "ХарківПрайд" – це ЛГБТ-подія у Харкові, яка проходить з 2019 року та включає лекції, публічні дискусії. Раніше також проводили "Марш ХарківПрайд" – мирну ходу на захист рівних прав та можливостей для людей незалежно від їхньої сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності.

Благодійний фестиваль

Організаторка "ХарківПрайду" Анна Шаригіна зазначила, що перший захід – благодійний фестиваль. Є різні локації. Зокрема, можна почати з психологічних консультацій.

Цей фестиваль, який проведений за підтримки посольства Нідерландів, також має на меті зібрати гроші на наш збір, в якому ми виокремили Слобожанський напрямок. Ми збираємо на потреби 92-ї бригади і на ССО на Сумщині,

– підкреслила вона.

До повномасштабного вторгнення учасників було набагато більше. Зараз кількість обмежена локацією, але до "ХарківПрайду" можна долучитися й онлайн у соціальних мережах. Зокрема, щоб підтримати збори для українських військових.