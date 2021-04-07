З 9 квітня до червоної зони карантину потрапляють Запоріжжя та Хмельницька область. Загрозлива ситуація і на Харківщині – у "червоний" список регіон можуть додати вже найближчими днями.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у фейсбуці. Ляшко наголосив, наразі на Харківщині спостерігається значне погіршення епідеміологічної ситуації.

До теми Запорізька та Хмельницька області потрапили до червоної зони

На Хмельниччині та Запоріжжі перевищено одразу кілька показників

Щодо Хмельниччини та Запоріжжя, то рішення про включення їх до червоної зони Державна комісія з ТЕБ та НС ухвалила 7 квітня.

У Хмельницькій області протягом останніх трьох днів поспіль перевищені наступні показники:

рівень госпіталізацій складає 131 особа на 100 тисяч населення – найвищий з усіх регіонів України,

коефіцієнт виявлення випадків складає 21,3%,

завантаженість ліжок з киснем складає 68,2%.

У Запорізькій області протягом останніх трьох днів поспіль перевищені два показники:

рівень госпіталізацій – 77 осіб на 100 тисяч населення,

коефіцієнт виявлення випадків складає 21,8%.

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Щодо Рівненщини та Черкащини, то там ситуація краща.

Зайнятість всіх ковідних ліжок у Черкаській області зараз становить – 49%, у Рівненській – 60 %, ліжок з киснем у Черкаській – 46%, що менше від встановленого показника у 65%. Це свідчить про поточну відсутність ризику колапсу локальної медичної системи у зазначених регіонах,

– написав Ляшко.

Зверніть увагу! Поки у червоній зоні карантину такі регіони: Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.