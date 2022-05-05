Харківщина – знову під ракетними обстрілами: ворог гатив по Лозівському районі
Джерело:фейсбук мера Лозової
Окупанти продовжують безжалісно гатити по Харківській області. Постраждав зокрема і Лозівський район.
Російські військові обстріляли один із старостинських округів громади. Ворог завдав удару зранку 5 травня.
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Обставини обстрілу з'ясовують
Міський голова Лозової Сергій Зеленський зауважив, що наразі з'ясовують всі обставини інциденту.
На жаль, сьогоднішній день (5 травня – 24 канал) почався не дуже добре, оскільки по Лозівській територіальній громаді завдали ракетний удар,
– наголосив Зеленський.
За його словами, наразі наземної загрози для Лозівщини немає. Однак досі залишається ракетна небезпека.
Мер просить мешканців регіону не ігнорувати сповіщення. Нагадали не ігнорувати сирени і в самій Лозівській міській територіальній громаді.
"Прошу вас бути обережними та не ігнорувати попередження про повітряну небезпеку. Попри всі виклики, ми обов'язково переможемо", – наголосив міський голова.
Коментар мера Лозової щодо обстрілів: дивіться відео
Обстріли Харківщини: що відомо
За інформацією кореспондентки 24 каналу, ситуація в Харківській області суттєво загострилася. Обстрілів стало набагато більше, ніж попередні 2 дні.
Зранку 5 травня було дуже гучно на Салтівці, в Олексіївці, Малій Данилівці та П'ятихатках. Через масові обстріли займалися пожежі – горіли гаражі.
З екопарку Фельдмана на Харківщині намагалися евакуювати буйволів. Однак волонтери та працівники парку потрапили під обстріли. На жаль, загинув 15-річний хлопець, який допомагав батькам.
Ситуація 4 травня
Через обстріли 4 травня, як повідомляв голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, загинув чоловік (на Балаклійщині), поранена 11-річна дитина (в Лозійському районі).
Ворог досі не полишає спроб піти у наступ, тому всіма силами обстрілює позиції Збройних Сил України. На жаль, страждають мирні жителі.
Яка ситуація на Харківщині: дивіться відео