На Харківщині 10-річний хлопчик загинув від вибуху боєприпасу в будинку

У селищі Коротич від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 10-річний хлопчик. Правоохоронці працюють на місці, встановлюючи всі обставини інциденту.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС України. У селищі Коротич, що в Харківському районі, 10-річний хлопчик загинув унаслідок вибуху невідомого боєприпасу в одному з приватних будинків.

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Смертельний вибух у приватному будинку

Наразі на місці трагедії працюють правоохоронці. Вони встановлюють усі обставини інциденту та з'ясовують, звідки в будинку міг з’явитися небезпечний предмет.

Оновлено. За інформацією поліції Харківської області встановлено, що вночі батьки прокинулися від звуку вибуху в кімнаті сина та виявили дитину без ознак життя. У ході обстеження місця події попередньо встановлено, що здетонував підривач А670 до снарядів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нещасного випадку та з'ясовують походження боєприпасу. Триває досудове розслідування.

Через загрозу, яку становлять вибухонебезпечні залишки війни, рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил мінної безпеки:

Не чіпати підозрілі предмети.

Позначити місце знахідки та негайно відійти на безпечну відстань.

Одразу повідомити про знахідку за номерами "101" або "102".

Закликаємо бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки.

До слова, під час масованої атаки російський літак упустив ракету Х-69 на Воронезьку область, що спричинило вибух і пожежу.

Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила.