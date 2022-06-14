На Харківщині 2 дітей зазнали осколкових поранень через ворожі обстріли

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область. Упродовж доби 13 червня вони поранили 2 дітей.

Дітям допомагають медики

Росіяни обстріляли приватний сектор села Малинівка, що в Чугуївському районі. Унаслідок потрапляння снарядів там трапилася масштабна пожежа.

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Вогонь охопив гараж та господарчу споруду на площі 180 метрів квадратних. Пожежу гасили півтори години. Унаслідок цього обстрілу двоє дітей віком 11 та 17 років зазнали травм. Їх госпіталізували у районну лікарню з осколковими пораненнями.

Через російські обстріли на Харківщині трапилися 6 пожеж

За добу 13 червня рятувальники здійснили 15 оперативних виїздів. Зокрема, 9 разів вони виїжджали на гасіння пожеж, 6 з яких виникли через обстріли, які здійснило окупаційне військо.

Де трапилися пожежі:

3 загоряння у Чугуївському районі,

2 – у Харківському,

1 – у Богодухівському.

У результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойна підстилка,

– розповіли у ДСНС.

Крім того, о 23:51 в результаті ворожого обстрілу на території підприємства в Харківському районі зайнялась складська будівля та 10 вантажних автомобілів. Полум'я охопило площу у 2 000 метрів квадратних. Щоб ліквідувати цю пожежу, довелося залучити 8 підрозділів ДСНС та 50 рятувальників.

Вогонь гасили понад 3 години – до 03:19. На щастя, жертв та постраждалих немає.

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Останні новини про ситуацію в Харківській області

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що ситуація на Харківщині загострилася. У районі Козачої Лопаті та Тернової тривають позиційні бої. Крім того, окупанти кинули оперативні резерви на північ регіону.

10 червня з-під завалів рятувальники витягли тіла 4 людей. Відомо, що мирні мешканці загинули під час удару по Чкаловській громаді.

Мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу Росії у повному складі відмовився брати участь у бойових діях після того, як Збройні Сили України розбили його на Харківському напрямку. Зазнавши втрат, окупанти втратили мотивацію до війни.

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