На Харківщині у боях біля Цупівки та Дементіївки ЗСУ завдали окупантам значних втрат

Окупанти не залишають спроб просунутися на Харківщині. Однак наші захисники ефективно стримують ворога, завдаючи втрат.

За актуальною інформацією від Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 25 липня, наші бійці стримали ворога на Харківщині.

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Де окупанти отримали відсіч

У результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат. Водночас противник здійснював вогневе ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік:

Харкова,

Удів,

Верхнього Салтова,

Малинівки,

Борщової та багатьох інших населених пунктів.

Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки.

Яка зараз ситуація у Харкові

Окупанти майже щодня цинічно обстрілюють Харків та область. Так, російські окупанти вночі 25 липня масштабно обстріляли Чугуїв на Харківщині.

Місцеві розповідають, що з 3 до 4 ранку було близько 12 "прильотів" у Чугуєві. Рятувальники вже дістали 4 людей з-під завалу, ще 3 шукають – чоловіка та 2 жінки.

Унаслідок обстрілу постраждав не лише Будинок культури, а й інша цивільна інфраструктура, зокрема:

школа, в якій на момент обстрілу нікого не було;

будівля, в якій розташовувалась бібліотека та спортивний зал;

житлові будинки;

також відомо, що снаряди влучили по відкритій території.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними поліцейських, російські війська відкрили вогонь з зенітно-ракетних комплексів С-300. Такими ж ракетами ворог обстрілює Миколаїв.

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