Бачили на власні очі ракети й розтяжки: як у Харкові вчили дітей мінної безпеки

Представники Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування провели навчання з мінної безпеки для дітей з Харківщини. Необхідні заходи організували відповідно до всіх норм.

Дітям обов'язково потрібно знати про небезпеку, яка може на них чатувати. Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, ця інформація важлива не лише для людей з прифронтових населених пунктів.

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Кожна дитина має свою історію

Навіть якщо територія віддалена від фронту, це не означає, що вона не може бути замінованою. Адже ворог використовує і дистанційне мінування. До того ж кожен обстріл є пов'язаний з вибуховими предметами.

Саме тому фахівці займаються просвітницькою діяльністю, проводять навчання щодо мінної безпеки. На таких зустрічах багато дітей мають свої історії, адже вони приїхали з деокупованих територій, чимало їхніх домівок повністю знищили росіяни.

Ці діти на власні очі бачили ракети, міни, снаряди, розтяжки. Коли чуєш їхні розповіді – стає дуже важко. Тому важливо розповідати про мінну безпеку й це радять робити не тільки вчителям, але й батькам,

– зауважила Анна Черненко.

Фахівці докладають великих зусиль, щоб проводити такі уроки в школах від молодших класів і навіть для дітей в дитячих садочках. Зрозуміло, що навчання в Харківській області відбуваються дистанційно, але навіть там вчителі намагаються щоразу нагадувати про мінну безпеку.

Фактично ми живемо в зоні бойових дій. У нашому регіоні складні обставини, тому діти повинні володіти і правилами безпеки, і відповідним навчальним матеріалом. Цю тему ми постійно інтегруємо в різні предмети, тому що в цьому є потреба,

– розповіла викладачка Ганна Гаргун.

Навіть після закінчення війни, люди мають знати про те, як жити на деокупованих територіях, які потенційно заміновані. Тому вже зараз батьків і їхніх дітей закликають поглиблювати знання та в жодному разі не порушувати правила мінної безпеки.