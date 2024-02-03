Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину: пошкоджені 9-поверхівка, житлові будинки

Сьогодні зранку, 3 лютого, російські окупаційні війська завдали удару авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ Харківської області.

Про наслідки атаки розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, обійшлося без постраждалих.

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Ворог скинув авіабомбу на Куп'янськ

Окупанти вдарили по місту близько 06:00, за попередньою інформацією, ФАБами-500 з універсальним модулем планерування та корекції.

Той факт, що людських жертв вдалось уникнути, – це диво, адже ворог поцілив у житлові квартали. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

В місті пошкоджені дев'ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура,

– ідеться в повідомленні ОВА.

Правоохоронці на місцях атаки фіксують наслідки воєнних злочинів ворога.

Наслідки осбстрілів Харківщини / Фото Нацполіції

Ворог атакує Харківщину

У поліції Харківської області повідомили, що упродовж доби військові Росії завдали ударів по населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

"КАБами окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджена складська будівля та паркан агропідприємства. Є влучання на відкритих територіях", – повідомили правоохоронці.

Також унаслідок обстрілів із РСЗВ "Ураган" у Куп'янську пошкоджено домоволодіння та складське приміщення приватного підприємства.

У місті Вовчанськ пошкоджені приватні будинки.

Під обстрілами також були: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Чорне, Кислівка, Табаївка та інші населені пункти.