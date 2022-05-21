На Харківщині люди самотужки поховали окупантів, який "свої" кинули просто згнивати

Російські окупанти виявилися не готовими не лише воювати, але й забирати тіла своїх вбитих військових. Тепер ці тіла створюють певні клопоти українцям.

Харківська область є одним з місць, куди було здійснено військове вторгнення Росії. Тепер же українські військові звільняють міста та села в цьому регіоні. Та виявляють трупи російських загарбників, які так ніхто з росіян і не забрав. Тож їх довелося ховати місцевим мешканцям. Про один з таких випадків розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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Могилу російських військових виявили в Золочівському районі Харківської області. Там не було ніяких знаків, окрім саморобних хрестів.

Поліція була змушена викопати ці тіла для їх ідентифікації. А після цього передати їх, відповідно до міжнародних процедур.

Правоохоронці виявили шість трупів. Вони були у формі російської армії. Один з них – підполковник Герасимов В. С.

"Коли ми допитали місцевих мешканців, ми дізналися, що це захоронили місцеві, тому що це "по православному", – розповів Сергій Болвінов.



Залишки російських окупантів, які поховали українці на Харківщині / Фото поліції Харківщини

Коли саме і за яких умов загинули російські окупанти – не повідомляється.

Загалом за 86 днів війни (станом на 21 травня 2022 року) в Україні загинуло приблизно 28850 російських окупантів. Ці дані є приблизні, адже бойові дії ще тривають, і вести точну статистику за таких умов немає змоги.

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Водночас в Росії не лише приховують свої втрати, але й заперечують їх. З перших днів війни там переконують що "потєрь нєт". І лише офіційні документи засвідчують, що військове керівництво знає про ральний стан втрат. Але там не прагнуть забирати тіла.

При цьому якщо проаналізувати кількість загиблих солдат відносно кількості населення російських регіонів, то значна перевага буде в Бурятії. Там 99 вбитих військових на 100 тисяч населення регіону. За ним йде ще один депресивний російський регіон – Тива. Там зафіксовано 87 осіб на 100 тисяч населення.

"Бережуть" же найбільше Москву – лише 0,23 вбитих на 100 тисяч населення. А також Санкт-Петербург, де цей показник 2 особи на 100 тисяч населення. Це пояснюється тим, що у великих містах велика кількість "гробів" може викликати як мінімум "занепокоєння" через те, що "спеціальна воєнна операція йде не за планом". Це можна назвати "дискомфортом через похорони". А це вже може перерости й в бунти. В депресивних регіонах ймовірність зростання невдоволення кількістю трун менш ймовірна. У той час як в Москві та Санкт-Петербурзі зовсім інший поріг терпимості.