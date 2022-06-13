На Харківщині Нацгвардія знищила склад росіян завдяки дрону

Харківські бійці Нацгвардії завдяки дронам подарували ворогу "смертельний сюрприз". Легкі безпілотники дистанційно знищили живу силу ворога, а також боєкомплект артилерійських снарядів.

Нацгвардійці вже охрестили легкі безпілотники "Карою небесною", оприлюднивши ефектне відео їхньої роботи.

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Дрони дистанційно тривожать піхоту окупантів, забираючи життя та завдаючи поранень багатьом з них. Безпілотники змушують ворога постійно триматися поблизу укриттів, сковують та відволікають значні ресурси.

Дрони виявилися дуже ефективною зброєю, яка дозволяє дистанційно виявляти бойові цілі, коригувати мінометний та артилерійський вогонь та знищувати живу силу противника. Цього разу російські окупанти на Харківщині трохи розслабились, й не підозрювали, що це завантаження боєприпасів для декого з них буде останнім,

– зазначили у Нацгвардії.

Втрати Росії в Україні колосальні

Додамо, що станом на 13 червня ЗСУ ліквідували приблизно 32 300 російських військових. Також вони знищили чимало ворожої техніки. Це лише приблизні дані, як зазначають Генштабі. Їх уточнюватимуть, адже зараз тривають активні бойові дії.

Від 24 лютого станом на 13 червня наші захисниці та захисниці знищили:

особового складу – близько 32 300 осіб,

танків – 1 432 одиниці,

бойових броньованих машин – 3 492 одиниць,

артилерійських систем – 718 одиниць,

РСЗВ – 226 одиниць,

засобів ППО – 97 одиниць,

літаків – 213 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 одиниць,

крилатих ракет – 125,

кораблів та катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 460 одиниць,

спеціальної техніки – 54 одиниці.

Успіхи ЗСУ минулої доби

Впродовж 12 червня окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку, де намагалися проводити активні штурмові дії. Але ЗСУ відбили атаки ворога.

Загалом вчора українські захисники та захисниці ліквідували близько 150 окупантів. Натомість на металобрухт підуть ще:

2 ворожих танки,

8 бойових броньованих машин,

3 артилерійських системи,

3 безпілотники,

5 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Окрім цього, нашим воїнам вдалося збити 1 російський літак. Який саме – наразі не повідомляється.

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