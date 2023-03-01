Лишили селфі на згадку: окупанти на Харківщині обікрали будинок на мільйон гривень

Під час тимчасової окупації Харківської області росіяни мародерили в будинках українців. Під час одного з таких пограбувань окупанти вирішили сфотографуватись на згадку.

У Національній поліції повідомляють, що навесні 2022 року 9 військовослужбовців 25-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії пограбували будинок в селі Циркуни. Їм вже повідомили про підозри.

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Не обійшлось і без пральної машинки

За даними Офісу генпрокурора, окупанти винесли з будинку українців ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смартгодинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль.

Загальна вартість вкраденого сягає понад 1 мільйон гривень.

Окупанти влаштували фотосесію

Село Циркуни опинилося під окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення й армія Росії почала "звільняти" домівки громадян від їхнього майна.

Після незаконного заволодіння майном українців загарбники вирішили влаштувати фотосесію на згадку. Також вони знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.

Саме через це правоохоронним органам вдалось встановити особи крадіїв.

Фотосесія окупантів на викрадені гаджети / Фото Офіс генпрокурора

Усім окупантам, причетних до злочину, заочно повідомили про підозри за фактом порушення законів та звичаїв війни. Задля притягнення усіх фігурантів до кримінальної відповідальності групу російських військових буде оголошено в розшук.

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