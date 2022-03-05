На Харківщині обстріляли село Підлиман: 4 поранених
5 березня 2022 , 15:12Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Харків"
У Харківській області росіяни обстріляли село Підлиман. Вони поранили чотирьох людей.
Село розташоване у Борівському районі, тому місцевим жителям слід бути вкрай обережними. Потрібно залишатись в укриттях.
До речі В укриття: у Харкові оголосили повітряну тривогу
Пораненим надають допомогу в лікарні. Місцева влада каже, що "ситуація непередбачувана".
Варто зауважити, що окупанти від початку війни вбили 32 дитини, 70 – поранили.