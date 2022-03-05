На Харківщині обстріляли село Підлиман: 4 поранених

У Харківській області росіяни обстріляли село Підлиман. Вони поранили чотирьох людей.

Село розташоване у Борівському районі, тому місцевим жителям слід бути вкрай обережними. Потрібно залишатись в укриттях.

До речі В укриття: у Харкові оголосили повітряну тривогу

Пораненим надають допомогу в лікарні. Місцева влада каже, що "ситуація непередбачувана".

Варто зауважити, що окупанти від початку війни вбили 32 дитини, 70 – поранили.

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