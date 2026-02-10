У вівторок, 10 лютого, на Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Рішення ухвалили на тлі складної ситуації в енергетиці після російських атак.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Яка ситуація зі свтілом на Харківщині?

У вівторок, 10 лютого, відбулось засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. За словами Синєгубова, там ухвалили низку рішень щодо ситуації в енергетиці області.

У Харківській ОВА наголосили, що область постійно потерпає від російських атак. Через це склалась складна ситуація в енергетиці.

Ухвалили рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня,

– додав Синєгубов.

Також начальник ОВА повідомив, що місцева влада звернеться до Кабміну щодо включення регіону до державного проєкту СвітлоДім.

Зазначається, що програма СвітлоДім дозволяє прифронтовим регіонам отримувати фінансову підтримку. Вона призначена для забезпечення енергетичної стійкості та безперебійної роботи систем життєзабезпечення багатоквартирних будинків.

Зокрема, за даними Харківської ОВА, в межах проєкту держава надає будинкам від 100 до 300 тисяч гривень на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

Що відбувається в енергетиці після атак?