На Харківщині окупанти намагаються наступати в напрямку Заводів: там тривають бойові дії

Російські окупанти пробують наступати в напрямку населеного пункту Заводи. Збройні Сили України активно захищаються: там тривають бойові дії.

Загалом на Слобожанському напрямку загарбники продовжують частково блокувати Харків. Вони регулярно посилюють свої підрозділи.

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Окупанти ціляться в об’єкти критичної інфраструктури

Росіяни намагаються обстріляти позиції українських військ поблизу Харкова. Також вони цинічно знищують важливі об’єкти критичної інфраструктури.

На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури, – зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, на Херсонщині українським військовим вдалося знищити склад з боєприпасами. Ліквідували понад 70 окупантів.

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