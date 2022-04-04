На Харківщині окупанти проводять розвідку та намагаються відновити міст через Сіверський Донець

У районі Барвінкового на Харківщині ворог проводить розвідку. Також він намагається відновити міст через Сіверський Донець в районі Ізюма.

Окупанти проводять розвідку за допомогою безпілотників. Про це повідомили в Генштабі 4 квітня.

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Для уточнення позицій підрозділів ЗСУ противник проводить розвідку в районі населеного пункту Барвінкове із застосуванням БПЛА, також намагається відновити міст через річку Сіверський Донець в районі міста Ізюм,

– мовиться в повідомленні.

Поблизу Бражківки ворог провів розвідку під час наступу. ЗСУ зупинили окупантів, тому успіху вони не зазнали. Загарбники відійшли на раніше зайняті рубежі.

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