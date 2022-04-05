На Харківщині з-під завалів через обстріли витягли тіла 3 загиблих і 1 травмовану жінку

Співробітниками ДСНС з-під завалів на Харківщині було вилучено одну травмовану жінку та тіла 3 загиблих осіб.

За останню добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди. Таку інформацію повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій у фейсбук.

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Внаслідок обстрілів інфраструктури Харківської області було залучено рятувальників задля допомоги населенню та розбиранню завалів.

Повідомляється, що на об'єктах у Шевченківському, Холодногірському та Немишлянському районах Харкова, а також Чугуївському районах області разом з комунальними службами вдалось вилучити одну травмовану жінку та тіла 3 загиблих осіб.

Зокрема, піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 15 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Також зазначається, що підрозділи ДСНС 15 разів залучались на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами у Київському (5), Московському (2), Шевченківському (2), Немишлянському (1), Індустріальному (1) та Холодногірському (1) районах міста Харкова, а також Ізюмському (2) та Харківському (1) районах області.

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