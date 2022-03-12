На Харківщині з-під завалів дістали тіла 5 загиблих, зокрема двох дітей

У селищі Слобожанське, що на Харківщині, рятувальники 11 березня продовжували розбирати завали будинку, який постраждав внаслідок обстрілів росіян. З-під них дістали тіла 5 загиблих, серед них двоє дітей.

Ворожа авіабомба влучила у двоповерховий житловий будинок у селищі Слобожанське ще у ніч на 10 березня.

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На Харківщині з-під завалів дістали тіла 5 загиблих

Однак рятувальники продовжували пошукові роботи тіл загиблих людей внаслідок ворожого бомбардування й 11 березня. З-під завалів дістали тіла 5 людей:

жінки 45 – 47 років,

жінка 35 – 37 років,

чоловіка віком до 40 років,

дітей віком 2 та 12 – 14 років.

Роботи з ліквідації наслідків атак ворога

У ДСНС додали, що загалом за добу 11 березня рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих росіянами будівель.

Піротехнічні підрозділи також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, які не розірвались. Надзвичайники відпрацювали приблизно 40 адрес, де були спрацьовані та нерозірвані вибухонебезпечні предмети.

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