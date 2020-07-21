У Краснограді Харківської області водій автомобіля порушив правила дорожнього руху та ігнорував прохання поліції зупинитись. Під час переслідування машина правоохоронців зіткнулась з автівкою порушника. Постраждалих немає.

Поліцейське авто зіткнулось з машиною порушника

Інцидент розпочався з того, що водій Chevrolet Аveo переїхав зелене насадження на вулиці з одностороннім рухом. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Харківській області.

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Патрульні попросили порушника зупинитись, проте на це прохання він не відреагував. Натомість продовжив рух містом, перевищуючи дозволену швидкість.

Водій Chevrolet був нетверезим

Патрульні почали переслідувати Chevrolet Aveo. На червоне світло водій різко зупинився, отож поліцейське авто в'їхало у машину порушника. Своєю чергою, Chevrolet Aveo зіткнувся з Hyundai, який стояв попереду нього. На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав.

Як повідомляють правоохоронці, 40-річний чоловік, що був за кермом Chevrolet, був у нетверезому стані. Поліція склала адміністративні протоколи проти правопорушника.



Водій ігнорував вимоги поліції зупинитись / Фото пресслужби Нацполіції



У ДТП потрапили одразу три автівки / Фото пресслужби Нацполіції



В аварії ніхто не постраждав / Фото пресслужби Нацполіції