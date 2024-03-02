На Харківщині помітили розвідувальний БпЛА: попереджали про роботу ППО

У Харківській області помітили розвідувальний дрон. Повітряні сили ЗСУ попередили, що може працювати протиповітряна оборона.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 21:10 2 березня 2024 року. Перед цим про небезпеку в регіоні оголошували орієнтовно з 18:41 по 18:57 2 березня, проте вибухів, на щастя, не було.

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Яка ситуація на Харківщині

Повітряна тривога в Харківській області пов'язана з розвідувальним БпЛА над містом (тип не визначено),

– попередили військові.

Вони додали, що по ворожому дрону може працювати протиповітряна оборона.

Вже орієнтовно о 21:31 2 березня загроза в регіоні минула.

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