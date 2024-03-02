На Харківщині помітили розвідувальний БпЛА: попереджали про роботу ППО
2 березня 2024, 21:17Читать новость на русском
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
У Харківській області помітили розвідувальний дрон. Повітряні сили ЗСУ попередили, що може працювати протиповітряна оборона.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 21:10 2 березня 2024 року. Перед цим про небезпеку в регіоні оголошували орієнтовно з 18:41 по 18:57 2 березня, проте вибухів, на щастя, не було.
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Яка ситуація на Харківщині
Повітряна тривога в Харківській області пов'язана з розвідувальним БпЛА над містом (тип не визначено),
– попередили військові.
Вони додали, що по ворожому дрону може працювати протиповітряна оборона.
Вже орієнтовно о 21:31 2 березня загроза в регіоні минула.
Росія атакувала Україну вночі проти 2 березня
- Вночі проти 2 березня ЗСУ знищили 14 з 17 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. Також Росія вдарила трьома керованими авіаційними ракетами Х-5/Х-35 з тимчасово окупованої території Херсонської та Донецької областей.
- На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі. Зокрема, Росія атакувала Одесу дроном-камікадзе типу "Шахед". Вороги влучили в житлову дев'ятиповерхівку та знищили 18 квартир. На жаль, рятувальники повідомили про 8 жертв, з яких двоє – маленькі діти.
- У Харкові окупанти вдарили по житловій інфраструктурі Шевченківського району. Там спалахнула пожежа, яку ліквідували. У декількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, пошкоджені гаражі. На щастя, люди не постраждали.