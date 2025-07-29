На Харківщині прогриміли вибухи

Вдосвіта 29 липня на Харківщині пролунали вибухи. Перед цим попереджали про активність БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізюмську МВА.

До теми Росія атакує "Шахедами": де є небезпека

Що відомо про вибухи на Харківщині?

О 04:50 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили повідомили, що причиною загрози стали російські "Шахеди".

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Так, відомо "Шахеди" на сході Харківщини фіксували у русі курсом на захід. В Ізюмській МВА попереджали, що на місто летить 3 ворожі БпЛА.

Вже о 05:36 в Ізюмі пролунало 2 вибухи. Наразі інформація про руйнування чи постраждалих не надходила. Ймовірно, детальніша інформація з'явиться після відбою повітряної тривоги.

О 05:42 в Ізюмській МВА попередили про рух ще одного БпЛА в напрямку міста.