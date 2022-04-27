На Харківщині росіяни захопили населений пункт Заводи й засіли на околиці села Велика Комишуваха

Російські війська протягом ночі на 27 квітня продовжили наступ на багатьох напрямках. У Харківській області їм вдалося захопити під контроль село Заводи в Ізюмському районі.

Також вони підібралися до села Велика Комишуваха. Про це повідомили в ранковому оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

Тієї ж ночі На Донеччині росіяни взяли під контроль Зарічне і штурмували Ямпіль

Противник оволодів північно-східною околицею населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи,

– повідомили в Генштабі.