На Харківщині росіяни захопили населений пункт Заводи й засіли на околиці села Велика Комишуваха
27 квітня 2022 , 07:13Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські війська протягом ночі на 27 квітня продовжили наступ на багатьох напрямках. У Харківській області їм вдалося захопити під контроль село Заводи в Ізюмському районі.
Також вони підібралися до села Велика Комишуваха. Про це повідомили в ранковому оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.
Тієї ж ночі На Донеччині росіяни взяли під контроль Зарічне і штурмували Ямпіль
Противник оволодів північно-східною околицею населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи,
– повідомили в Генштабі.