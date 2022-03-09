На Харківщині триває боротьба за місто Ізюм, – Генштаб ЗСУ

Ворог все ще намагається атакувати українські міста. Активні бої тривають на Харківщині.

Ворог намагається блокувати місто Харків з півночі. На щастя, окупанти не змогли досягти значного успіху.

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Ситуація на Харківщині

Водночас росіяни завдають ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі. Головна мета агресора – налякати мирних людей.

Також триває боротьба за місто Ізюм. Російські загарбники створюють понтонно-мостові переправи через річки Сіверський Донець та Берека.

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