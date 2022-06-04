На Харківщині тривають бої: ворог наступає, але ЗСУ відбивають всі атаки

Харківська область залишається важливим плацдармом для наступу російської армії. Ворог обстрілює міста та села в цьому регіоні та планує подальші наступи.

Ситуація у Харківській області і надалі залишається напруженою. Адже щодня тут тривають обстріли. Про нові факти атаки ворогів розповів очільник Харківської обласної цивільної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

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За його словами, обстрілювали як околиці Харкова та Харківський район, так і міста в інших районах області.

"Протягом доби ворог обстрілював Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. По Харківському району завдано ракетного удару. Пошкоджені будинки, але без постраждалих", – повідомив Олег Синєгубов.

Очільник області також розповів, що був сильний обстріл Золочева, а також Чугуївського та Лозівського районів.

"В нас по області неспокійно. І те відчуття, що в місті Харків відносно спокійно, – це відчуття хибне, і на вулиці перебувати небезпечно", – наголосив Олег Синєгубов.

Важкі бої на Харківщині

Російські окупанти активно ведуть бої в Харківській області. Також вони організували там логістичний центр, куди перекидають свої війська та звідки планують подальші наступи. Таким центром стало місто Ізюм. Адже через цей населений пункт проходять декілька шляхів, у тому числі й з території Росії. А також з нього дороги ведуть на Донбас.

На Ізюмщині ворог наступав у напрямку Вірнопілля та Богородичного. А також намагався вести наступ на Барвінкове та Святогірськ. За даними Олега Синєгубова, всі атаки було відбито, а українські захисники залишилися на своїх позиціях.

"На ізюмському напрямку, де ворог зазнає значних втрат серед живої сили, броньованої техніки, наші Збройні Сили не пропускають їх до Луганської та Донецької областей. Цей напрямок для ворога є принциповим", – наголосив Олег Синєгубов.

Водночас Збройні Сили України ведуть активні бойові дії й на півночі області, а також північно-східному напрямку. Там вони витісняють ворога і тримають оборону.

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