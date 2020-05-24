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На Харківщині троє дітей влаштували погроми на могилах: обурливі фото

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Фото з місця інциденту
Фото з місця інциденту / hk.npu.gov.ua

Поліцейські встановили порушників, які пошкодили 13 могил на Харківщині. Ними виявилися діти віком від 6 до 11 років.

Підлітки повалили пам'ятники на цвинтарі у селищі Слобожанське Зміївського району, повідомляє пресслужба поліції.

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Про це правоохоронців ввечері 22 травня повідомила 65-річна місцева мешканка, яка прийшла на кладовище. Через якийсь час жінка почула шум: вона побачила дітей, які розхитували хрест на одній з могил.

Коли порушники помітили жінку, втекли. Проте вона пішла за ними до під'їзду одного з будинків селища, аби поспілкуватися про їх вчинок. Після цього – зателефонувала правоохоронцям.

Підлітки влаштували погроми на цвинтарі у Харківській області: дивіться фото


Поліція з'ясувала, що до скоєння злочину причетні двоє братів – 6 та 11 років, а також 10-річна дівчинка. Крім цього, також перевіряють причетність 9-річної дівчинки, яка запропонувала друзям розважитись у такий спосіб.

Правоохоронці вже опитали дітей, зараз вони приймають заяви від потерпілих. Інформацію про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про наругу над могилою. Максимальне покарання передбачає до 7 років ув'язнення. 

Автор: Ірина Буртик
Теги: Новини Харкова Діти і неповнолітні Новини України
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