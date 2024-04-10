На Харківщині вибухи: окупанти знову вдарили КАБами
Російські війська вкотре атакують українські міста. Під ворожим вогнем опинилася Харківщина.
Вечері 10 квітня повідомили про вибух в області. Повідомлення про це надійшло о 18:38.
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Окупанти вдарили по Харківщині
Російські війська не припиняють атакувати Харківську область. Так, ввечері 10 квітня в області було чутно звуки вибухів.
Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 18:16. Менше, ніж через 20 хвилин повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.
Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині,
– попереджали у Повітряних силах.
Про це вони написали о 18:32. В моніторингових каналах о 18:37 писали про рух КАБів на Харків.
А через хвилину, о 18:38, повідомили про вибух в області.
О 18:45 оголосили відбій повітряної тривоги в Харківській області. Наразі про наслідки вибуху невідомо.
Російські війська вдарили по Вовчанську
- Вдень 10 квітня Росія вже завдавала удару по Харківській області. Зокрема, під атакою ворога опинився Вовчанськ.
- Тоді ж очільник Харківської ОВА, повідомив про наслідки від атаки ворога. За його словами, окупанти випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську.
- Відомо, що внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів Вовчанська, які стались у період з 12:20 по 14:15, поранено двох цивільних 54-річних чоловіків.
- Один із них технічний працівник медзакладу, куди й влучили росіяни. Обох постраждалих госпіталізували.