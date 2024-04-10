На Харківщині вибухи: окупанти знову вдарили КАБами

Російські війська вкотре атакують українські міста. Під ворожим вогнем опинилася Харківщина.

Вечері 10 квітня повідомили про вибух в області. Повідомлення про це надійшло о 18:38.

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Окупанти вдарили по Харківщині

Російські війська не припиняють атакувати Харківську область. Так, ввечері 10 квітня в області було чутно звуки вибухів.

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 18:16. Менше, ніж через 20 хвилин повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині,

– попереджали у Повітряних силах.

Про це вони написали о 18:32. В моніторингових каналах о 18:37 писали про рух КАБів на Харків.

А через хвилину, о 18:38, повідомили про вибух в області.

О 18:45 оголосили відбій повітряної тривоги в Харківській області. Наразі про наслідки вибуху невідомо.

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