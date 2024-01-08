На Харківщині вибухи: Росія знову б’є ракетами C-300 з Бєлгородської області

Ввечері 8 січня російські військові атакували Харківську область. Відомо, що в області пролунали вибухи. Попередньо, регіон під ударом ракет С-300 з Бєлгородської області.

Місцеві телеграм-канали почали повідомляти про вильоти з Бєлгородщини близько 20:27. А через кілька хвилин стало відомо, що на Харківщині пролунали вибухи.

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Харківщина під атакою ворога

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов о 20:29 звернувся до мешканців регіону. Він закликав їх перебувати в укриттях.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, відомий у телеграмі як "Генерал Марсель" о 20:35 написав, що "зараз чисто". Водночас він зазначив, що загроза повторних ворожих ударів для мешканців Харківщини зберігається. Відтак, закликав не покидати укриттів.

На Бєлгородщині – сирена

Звернімо увагу, що паралельно повітряну тривогу оголосили на Бєлгородщині. Кажуть, пов'язана вона з ракетною загрозою.

Губернатор В'ячеслав Гладков звернувся до мешканців регіону. Він закликав їх не підходити до вікон, якщо вони перебувають у помешканнях.

Сховайтеся у приміщеннях без вікон з суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, кладовка). Якщо ви перебуваєте на вулиці – спустіться в укриття або інше безпечне місце,

– просить він росіян.

Потім самі ж росіяни почали викладати у мережу фото та відео. На деяких із них видно незрозумілі уламки, які падають з неба. Мабуть, знову росіянам на голову падає каміння. Все як вони люблять.

Росіяни з блискавичною швидкістю знімають на відео роботу свого так званого ППО. Ясна річ, що роликаим оперативно діляться у мережі, щоб якомога більше людей навколо могли насолодитися святковими феєрверками.

Загарбники не приховують своїх емоцій. Вони підіймають голову до неба, дивляться на яскраву заграву та смакують нецензурними словами, щоб передати свій внутрішній стан. Звернімо увагу, що весь героїзм мешканців країни-агресорки автоматично зникає тоді, коли вибухати почанає на їхній території.

Бо як бити по Україні, то їм не шкода жодної ракети. Готові запускати їх і по торгових центрах, і по школах, і по лікарнях. У себе ж бояться просто незрозумілих бабахів і спалахів у небі.