На Харківщині водій наїхав на жінку з немовлям: що відомо
У Харківській області 17 серпня трапилася ДТП. Водій ВАЗу наїхав на жінку з немовлям.
Аварія сталася 17 серпня, приблизно о 15:15 в селищі Пісочин, у провулку Шевченка, повідомляє пресслужба поліції Харківщини.
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59-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на жінку з візочком, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу,
– йдеться у повідомленні.
У результаті 24-річну постраждалу та її дитину госпіталізували.
Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У селищі Пісочин на Харківщині трапилася ДТП: карта