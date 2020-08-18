У Харківській області 17 серпня трапилася ДТП. Водій ВАЗу наїхав на жінку з немовлям.

Аварія сталася 17 серпня, приблизно о 15:15 в селищі Пісочин, у провулку Шевченка, повідомляє пресслужба поліції Харківщини.

Читайте також Водійка двічі збила пішохода на тротуарі у центрі Львова: відео

59-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на жінку з візочком, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу,

– йдеться у повідомленні.

У результаті 24-річну постраждалу та її дитину госпіталізували.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У селищі Пісочин на Харківщині трапилася ДТП: карта