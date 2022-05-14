На Харківщині ворог намагається стримати просування ЗСУ до державного кордону

Триває 80 доба героїчного протистояння України російським окупантам. ЗСУ поступово відтісняють ворога від Харкова та звільняють населені пункти області.

Втім росіяни намагаються не допустити просування наших військ у напрямку державного кордону. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України станом на 18:00 14 травня.

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Ситуація на Харківському напрямку 14 травня

За інформацією Генштабу Збройних Сил України, на Харківському напрямку російські окупанти зосередили всі свої основні зусилля на утриманні раніше зайнятих позицій. Вони намагаються контролювати маршрути постачання по автошляхах на північ та схід від обласного центру – Харкова.

Також основні зусилля окупанти зосередили на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону,

– додали у Генштабі ЗСУ.

До слова, агресор й далі здійснює вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони Збройних Сил України. Найбільшу активність ворога тим часом продовжують фіксувати на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Актуальні новини з Харківської області

12 травня російські окупанти перегруповували свої війська на Харківщині задля того, щоб не дати Збройним Силам України вийти на межі нашого державного кордону.

При цьому в обласному центрі з'явились затори, оскільки безліч людей вирішили повернутись додому після того, як наші військові звільнили низку населених пунктів Харківщини, а ворожі обстріли самого Харкова стали менш інтенсивними.

Місцеві мешканці звільнених Циркунів розповіли кореспондентці 24 каналу, як вони пережили тривалу окупацію російськими військами. Зокрема, мирні люди зазначили, що понад два з половиною місяці сиділи без хліба.

У ніч проти 13 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Дергачівському будинку культури, де місцеві мешканці облаштували гуманітарний штаб. Видачу гуманітарної допомоги населенню довелось призупинити.

Володимир Зеленський на своїй телеграм-сторінці оприлюднив жахливі фото наслідків обстрілів російськими окупантами області. Він зазначив, що спалені дитячі атракціони та зруйновані мости – це намагання росіян вимістити своє безсилля.

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