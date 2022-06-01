На Харківщині ЗСУ вийшли на кордон з Росією в кількох місцях

Наразі на території Харківщини є вже кілька точок, де наші захисники вийшли на кордон із Росією. Ворог там почав змінювати тактику.

Детальніше ситуацію описав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Чого добивається ворог у регіоні

На Харківщині зараз немає активних бойових дій. Проте росіяни там почали "вкопуватися", тобто робити укріплення. Наразі росіяни в регіоні змінили свою тактику.

Це постійні обстріли, це тримання наших військ у постійній напрузі та відтягування наших підрозділів. Але на Харківщині вже є місця, де наші військовослужбовці вийшли на кордон з Росією,

– розповів Мотузяник.

За його словами, росіяни не зменшують напругу в регіоні лише для того, щоб підрозділи ЗСУ звідти не перевели на інший напрямок. Також там роблять все, щоб стримати контрнаступ української армії.

Росіяни риють окопи на своїй території

Окрім цього, за словами речника Міноборони, наразі Росіяни почали робити укріплення на своїй території. Ці театральні дії в прикордонній зоні почалися для того, щоб нібито показати можливість вторгнення на російські землі.

Який рівень загрози з Білорусі

Наразі наша розвідка не бачить реальної можливості поновлення наступу з боку білоруських кордонів. Принаймні, станом на 1 червня там немає підрозділів, які реально готують до наступу. Однак там теж тримається рівень напруги, щоб певним чином скувати можливості переведення наших військ.

Проте Мотузяник наголосив, що досі досить великий рівень загрози ракетних ударів із Білорусі. Наразі на території країни розгорнуті ракетні комплекси "Іскандер", які можуть атакувати будь-якої миті.

Обстріли Харківщини не припиняються

Росіяни в Харківській області атакують переважно не позиції наших захисників, а мирні населені пункти. Так 31 травня по Золочеву там гатили понад 10 годин.

Почали лунати вибухи біля містечка о 8 годині ранку та ні на мить не припинялися до 18:00. Внаслідок цих обстрілів постраждала 73-річна жінка. Також загинула 74-річна місцева жителька, в будинок якої влучив снаряд гаубиці.

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