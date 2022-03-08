На Харківщині за минулу добу 40 пожеж внаслідок ворожих атак: щонайменше 4 загиблих

На Харківщині за минулу добу виникло понад 40 пожеж внаслідок ворожих атак. Рятувальники виявили 4 загиблих.

Відповідну інформацію оприлюднили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області. Це трапилось на 13 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Харківщині через дії Росії виникло понад 40 пожеж

Загалом за добу (мовиться про добу з 7 по 8 березня – 24 канал) рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель,

– повідомили рятувальники.

Додали, що о 15:30 надійшло повідомлення про пожежу в житловій 9-поверхівці. Горіли 27 квартир з 1-го по 9-й поверхи. Площа пожежі склала понад 1500 квадратних метрів. О 19:55 пожежу ліквідували рятувальники.

На жаль, у пожежах під завалами виявили тіла 4 загиблих осіб. Остаточні дані щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюють.

"Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Ми вистоїмо", – додали рятувальники.

У ДСНС підсумували: "Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!".



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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